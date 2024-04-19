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Военкор Семен Еремин погиб в зоне СВО

Газета «Известия» сообщила о гибели своего корреспондента Семена Еремина

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Скриншот из видео «Известий»

Военный корреспондент газеты «Известия» Семен Еремин погиб в зоне проведения спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает само издание.

«Подробности произошедшего уточняются», — говорится в сообщении.

Причины случившегося пока не называются.

В материале отметили, что последний репортаж журналиста в издании вышел два дня назад — в нем он рассказал о том, как военные Вооруженных сил РФ в зоне проведения спецоперации применяют методику по обучению борьбе с беспилотниками с использованием дробовиков.

Как рассказали в «Известиях», Еремин работал в зоне проведения спецоперации РФ на Украине с ее начала, в том числе в Волновахе в марте 2022 года, где российские силы сняли флаг Украины на въезде в город.

Кроме того, он одним из первых показал работу российских БПЛА «Ланцет» и артиллерии с применением корректируемых боеприпасов «Краснополь».

За заслуги получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Ранее военкор сообщил о смерти офицера пресс-центра МО РФ при обстреле команды «Вести Луганск».

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