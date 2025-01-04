В реку Кубань выпустили 200 спасенных после ЧП в Керченском проливе птиц

В Кубань выпустили 200 птиц, спасенных после разлива мазута в Керченском проливе

В Краснодаре ветеринары местного Сафари-парка выпустили на свободу около 200 птиц, спасенных после разлива мазута в Керченском проливе. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Уточняется, что перед этим орнитологи в течение трех недель следили за состоянием пернатых и пытались создать для них условия, близкие к естественным.

Всего на Кубани спасли более 2,5 тысячи птиц, которые пострадали от мазута после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов в Керченском проливе.

15 декабря «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в условиях сильного шторма. Первое судно село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. Второй танкер также оказался в бедственном положении, однако эвакуация его экипажа была отложена до утра из-за плохих погодных условий. Разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, введен режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовные дела по факту нарушения правил эксплуатации судов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила вклад россиян в спасение пляжей Анапы.