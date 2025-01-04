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В Севастополе мазут обнаружили на трети всех пляжей

Развожаев: в Севастополе мазут обнаружен на трети всех официальных пляжей
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Алексей Майшев/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о загрязнении нефтепродуктами значительной части городских пляжей в результате аварии в Керченском проливе. Об этом он написал в Telegram-канале.

По данным главы города, из 27 официальных пляжей мазутом оказались затронуты восемь: «Наш Парус», «Звездный берег», «Вязовая роща», «Орловка-1», «Серебряный», «Золотой», «Нахимовец» и «Андреевка», что составляет почти треть (29,7%) от общего числа.

Развожаев уточнил, что в большинстве случаев работы по очистке уже завершены, но на некоторых пляжах работы продолжатся завтра, 5 января. Из шести неофициальных пляжей загрязнение нефтепродуктами зафиксировано лишь на одном — «Голубая бухта».

В связи с распространением недостоверной информации в социальных сетях, губернатор призвал жителей Севастополя ориентироваться исключительно на официальные источники информации. Он подчеркнул, что ряд пабликов распространяет ложные сообщения о загрязнении всех пляжей города, что не соответствует действительности.

4 января в Севастополе объявили режим ЧС регионального значения в связи с появлением пятен мазута.

Ранее эколог предупредил, что часть разлившегося в Черном море мазута может всплыть летом.

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