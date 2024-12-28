В Курске возбудили дело о теракте после поджога МФЦ

В Курске против женщины, которая по указанию мошенников пыталась поджечь многофункциональный центр (МФЦ), завели уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

По ее информации, инцидент произошел днем на улице Щепкина в Курске. Там 70-летняя местная жительница, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгла входную дверь в помещение МФЦ. При этом она снимала свои действия на телефон.

«Работники организации сразу увидели происходящее и за считанные минуты локализовали возгорание», — заявили в ведомстве.

Там рассказали, что поблизости были сотрудники полиции, которым очевидцы указали на женщину, осуществившую поджог. Во время допроса пенсионерка заявила, что пойти на преступление ей указали якобы сотрудники правоохранительного ведомства, с которыми она разговаривала по телефону. По их версии, в МФЦ находились преступники, пытавшиеся оформить на нее кредит и украсть более 1 млн рублей. При этом женщину убедили самой обналичить кредитную карту на сумму почти 200 тыс. рублей. Она не успела отправить эти деньги злоумышленникам.

В пресс-службе отметили, что по телефону преступники уверяли, что после того, как пенсионерка совершит поджог, на вертолете прилетит спецназ, высадится и задержит заблокированных в МФЦ преступников. Женщине пригрозили, что ее отказ от сотрудничества со лжесотрудником ФСБ будет рассмотрен как соучастие в преступлении.

В управлении также заявили, что пенсионерка беспрекословно выполнила все указания мошенников. Только спустя несколько часов следственных действий в отделе полиции она поняла, что действовала по их указанию. Кроме того, женщина осознала, что ее действия создавали угрозу жизни людям, а также то, что что из роли потерпевшей она стала подозреваемой в совершении тяжкого преступления, добавили в ведомстве.

24 декабря преподаватель университета в Курске совершил поджог автомобиля полиции по указанию злоумышленников, курировавших его действия по телефону.

Ранее в Тульской области мужчина попытался поджечь отдел полиции.