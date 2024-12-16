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Житель Подмосковья осужден на 19 лет за госизмену и терроризм

Житель Люберец Жарков осужден на 19 лет лишения свободы за госизмену и терроризм

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

2-й Западный окружной военный суд приговорил жителя подмосковных Люберец Василия Жаркова к 22 годам лишения свободы, установив, что он готовил диверсии на стратегических объектах Московской области, в том числе в одной из воинских частей, по указанию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ). Жарков был признан виновным в государственной измене и терроризме, передает ТАСС.

Согласно приговору, с учетом частичного сложения наказаний, окончательное наказание для подсудимого составит 19 лет лишения свободы, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть — в колонии строгого режима. Кроме того, после отбытия основного срока ему назначат ограничение свободы на 1 год и 9 месяцев.

Подсудимый свою вину не признал.

По версии следствия, мужчина связался с террористами через их сайт и стал следовать их инструкциям. Его задержали на территории военной части в Подмосковье. В ходе беседы с силовиками Жарков признался, что работает на ВСУ, и ему поручили ликвидировать арсенал артиллерийских снарядов.

При обыске в доме мужчины нашли переписку с представителями легиона, скриншоты карт части, фото телевышки и восемь коктейлей Молотова.

Ранее в ЛНР суд огласил приговор гражданину Украины по делу о шпионаже.

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