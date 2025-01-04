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В Германии объяснили сбой в работе аэропортов страны

МВД ФРГ: технический сбой в работе аэропортов страны не был вызван кибератакой
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Depositphotos

Технический сбой в компьютерной системе аэропортов Германии не был следствием кибератаки. Об этом официальный представитель МВД Германии сообщил информагентству DPA.

«В данный момент нет никаких признаков, что это была хакерская атака или какой-либо еще инцидент, связанный с IT-безопасностью», — сказал он.

По словам представителя министерства, сбой произошел в информационной системе, управляемой федеральным ведомством уголовной полиции.

3 января сообщалось, что компьютерная система федеральной полиции Германии вышла из строя в аэропортах по всей стране. Отмечалось, что данная проблема затронула системы, которые полиция использует для осуществления контроля над въездом в страну. В аэропортах выстроились огромные очереди. Технический сбой уже устранили.

В середине сентября Германия ввела пограничный контроль на всех сухопутных границах, объясняя это необходимостью ограничить нелегальную миграцию и защитить внутреннюю безопасность страны.

Ранее одна из крупнейших партий Германии подверглась масштабной кибератаке.

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