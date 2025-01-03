В Германии устранили сбой полицейских систем в аэропортах

Сбой в работе компьютерных систем федеральной полиции Германии устранен, проверка пассажиров в аэропортах возвращается в обычный режим. Об этом сообщает Bild.
«Обслуживание снова может осуществляться в привычном режиме», — сказал представитель управления федеральной полиции в Санкт-Августине (земля Северный Рейн — Вестфалия).
Отмечается, что причиной проблем стал технический сбой информационной системы Федерального ведомства по уголовным делам.
До этого сообщалось, что компьютерные системы федеральной полиции Германии вышли из строя в аэропортах по всей стране. Отмечалось, что данная проблема затронула системы, которые полиция использует для осуществления контроля над въездом в страну. В аэропортах выстроились огромные очереди.
Ранее сообщалось, что ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными.