Bild: в Германии устранили сбой полицейских систем в аэропортах

Сбой в работе компьютерных систем федеральной полиции Германии устранен, проверка пассажиров в аэропортах возвращается в обычный режим. Об этом сообщает Bild.

«Обслуживание снова может осуществляться в привычном режиме», — сказал представитель управления федеральной полиции в Санкт-Августине (земля Северный Рейн — Вестфалия).

Отмечается, что причиной проблем стал технический сбой информационной системы Федерального ведомства по уголовным делам.

До этого сообщалось, что компьютерные системы федеральной полиции Германии вышли из строя в аэропортах по всей стране. Отмечалось, что данная проблема затронула системы, которые полиция использует для осуществления контроля над въездом в страну. В аэропортах выстроились огромные очереди.

Ранее сообщалось, что ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными.