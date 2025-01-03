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В Германии устранили сбой полицейских систем в аэропортах

Bild: в Германии устранили сбой полицейских систем в аэропортах
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Maurizio Gambarini/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Сбой в работе компьютерных систем федеральной полиции Германии устранен, проверка пассажиров в аэропортах возвращается в обычный режим. Об этом сообщает Bild.

«Обслуживание снова может осуществляться в привычном режиме», — сказал представитель управления федеральной полиции в Санкт-Августине (земля Северный Рейн — Вестфалия).

Отмечается, что причиной проблем стал технический сбой информационной системы Федерального ведомства по уголовным делам.

До этого сообщалось, что компьютерные системы федеральной полиции Германии вышли из строя в аэропортах по всей стране. Отмечалось, что данная проблема затронула системы, которые полиция использует для осуществления контроля над въездом в страну. В аэропортах выстроились огромные очереди.

Ранее сообщалось, что ограничения в Шенгенской зоне стали постоянными.

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