ХАМАС опубликовал видео с девушкой, назвавшейся израильской заложницей

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видеозапись, на которой, по утверждению радикалов, запечатлена израильская заложница. Об этом сообщает ТАСС.

На видео девушка, представившаяся 19-летней Лири Альбаг, утверждает, что ее жизнь и судьба других пленников находятся в зависимости от того, покинут ли израильские военные районы сектора Газа, где их удерживают.

Альбаг утверждает, что другая заложница, находящаяся вместе с ней, получила тяжелые ранения во время израильского авиаудара. Она также выразила обеспокоенность тем, что солдаты Армии обороны Израиля могут не суметь освободить заложников живыми в ходе военных операций. Кроме того, девушка обвинила израильских военнослужащих в том, что они якобы намеренно бомбят места содержания пленных.

Место и время съемки видео не уточняются. При этом заложница утверждает, что находится в секторе Газа более 450 дней.

Накануне Российская Федерация на экстренном заседании Совета Безопасности ООН призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.

Ранее стало известно о планах США продать Израилю оружие на $8 млрд.