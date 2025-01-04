Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ХАМАС опубликовал видео с девушкой, назвавшейся израильской заложницей

ХАМАС показал видео с девушкой, которая представилась израильской заложницей
close
Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС опубликовало видеозапись, на которой, по утверждению радикалов, запечатлена израильская заложница. Об этом сообщает ТАСС.

На видео девушка, представившаяся 19-летней Лири Альбаг, утверждает, что ее жизнь и судьба других пленников находятся в зависимости от того, покинут ли израильские военные районы сектора Газа, где их удерживают.

Альбаг утверждает, что другая заложница, находящаяся вместе с ней, получила тяжелые ранения во время израильского авиаудара. Она также выразила обеспокоенность тем, что солдаты Армии обороны Израиля могут не суметь освободить заложников живыми в ходе военных операций. Кроме того, девушка обвинила израильских военнослужащих в том, что они якобы намеренно бомбят места содержания пленных.

Место и время съемки видео не уточняются. При этом заложница утверждает, что находится в секторе Газа более 450 дней.

Накануне Российская Федерация на экстренном заседании Совета Безопасности ООН призвала Израиль немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа.

Ранее стало известно о планах США продать Израилю оружие на $8 млрд.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами