Губернатор Самарской области попал под подозрение СБУ

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что СБУ предъявила подозрение в его адрес в якобы «финансировании террористической деятельности оккупационной армии РФ». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Статья, которую вменяют Федорищеву, называется «Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины».

По словам губернатора, его подозревают в том, что он несколько раз приезжал на Донбасс и передавал российским военным РЭБ, бронежилеты, ударные БПЛА, провизию и транспорт.

«Не понимаю только одного. Почему только подозрение?! Приезжал и продолжу это делать. <...> И делаю это не только лично, но и с большой командой единомышленников. Наши усилия будут только нарастать, ровно до того момента пока не победим! А это случится уже скоро», — заключил губернатор.

В конце декабря СБУ возбудила уголовное дело против митрополита Изюмского и Купянского Елисея за «оправдание действий РФ».

Ранее Зеленский назначил нового главу департамента контрразведки СБУ.