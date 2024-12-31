Зеленский назначил нового главу департамента контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил офицера МВД Андрея Тупикова начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента, пишет издание «Страна.ua».

О Тупикове известно, что ранее он служил в Министерстве внутренних дел Украины (МВД) в звании майора. В 2015 году он был награжден орденом Даниила Галицкого за личное мужество, проявленное в боях.

На момент своего назначения Тупиков занимал должность начальника аналитической службы управления специальных операций Главного управления Национальной гвардии Украины.

Ожидается, что он приступит к исполнению своих обязанностей в ближайшее время.

31 декабря Зеленский осуществил кадровые перестановки в руководстве Киевской городской военной администрации (КГВА). Одним указом глава государства уволил Сергея Попко с должности главы КГВА, другим - назначил на эту должность Тимура Ткаченко, которого до этого освободил от должности заместителя министра развития общин и территорий Украины.

Ранее Зеленский назначил скандального посла Мельника постпредом при ООН.