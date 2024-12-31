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Зеленский назначил нового главу департамента контрразведки СБУ

Зеленский назначил Тупикова начальником департамента контрразведки СБУ
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Caitlin Ochs/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назначил офицера МВД Андрея Тупикова начальником департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента, пишет издание «Страна.ua».

О Тупикове известно, что ранее он служил в Министерстве внутренних дел Украины (МВД) в звании майора. В 2015 году он был награжден орденом Даниила Галицкого за личное мужество, проявленное в боях.

На момент своего назначения Тупиков занимал должность начальника аналитической службы управления специальных операций Главного управления Национальной гвардии Украины.

Ожидается, что он приступит к исполнению своих обязанностей в ближайшее время.

31 декабря Зеленский осуществил кадровые перестановки в руководстве Киевской городской военной администрации (КГВА). Одним указом глава государства уволил Сергея Попко с должности главы КГВА, другим - назначил на эту должность Тимура Ткаченко, которого до этого освободил от должности заместителя министра развития общин и территорий Украины.

Ранее Зеленский назначил скандального посла Мельника постпредом при ООН.

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