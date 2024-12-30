На Украине возбуждено дело против митрополита УПЦ за «оправдание РФ»

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело против митрополита Изюмского и Купянского Елисея за «оправдание действий РФ». Об этом сообщается в Telegram-канале спецслужбы.

В ходе проведенного расследования СБУ обвинила клирика канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) в том, что он в 2022 году «публично поддержал» действия России в рамках специальной военной операции. В СБУ считают, что в настоящее время митрополит Елисей находится на территории РФ.

13 декабря сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Закарпатской области на западе Украины похитили секретаря Хустской епархии УПЦ. Сообщалось, что представители военкомата забрали священника Ивана Розмана и удерживали в Береговском районном ТЦК перед тем, как отвезти в неизвестное место.

Украинские власти в последние годы активно проводят курс на вытеснение Украинской Православной церкви, правоохранительные органы выдвигают священникам обвинения в госизмене и других преступлениях. По данным СБУ на август уходящего года, власти завели более сотни уголовных дел против священников УПЦ, в отношении 26 из них суды вынесли приговоры.

Ранее Путин назвал людьми «без роду и племени» власти Украины после гонений на РПЦ.