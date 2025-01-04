В Варшаве поляк избил украинку ногами из-за конфликта на парковке

В Варшаве поляк ударил украинку ногой, из-за чего та вылетела из обуви

В центре Варшавы поляк из-за конфликта на парковке ударил ногой украинку, в результате чего она потеряла свою обувь. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.

По словам пострадавшей Анны, проживающей в Польше с 2018 года, она остановилась на улице, чтобы поговорить по телефону. Женщина не заметила припаркованный за ней автомобиль, который пытался заехать на свободное место.

Возник конфликт, в ходе которого украинка распылила в лицо поляку содержимое перцового баллончика. В ответ на это мужчина нанес ей сильный удар ногой в спину, в результате которого она вылетела из ботинок.

Издание обратило внимание на то, что после обращения в полицию Анне рекомендовали не сообщать об инциденте и отказаться от подачи заявления.

На днях сообщалось, что украинцы в Польше получают фальшивые письма от Управления по вопросам миграции страны с уведомлением о том, что их сопроводят в мобилизационный пункт ВСУ, а в случае неявки экстрадируют.

Ранее в Польше заявили об усталости украинцев от войны.