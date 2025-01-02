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Украинцы в Польше получают фальшивые повестки с угрозами высылки из страны

В Польше украинцы начали получать фальшивые повестки
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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Украинцы в Польше получают фальшивые письма от Управления по вопросам миграции страны с уведомлением о том, что их сопроводят в мобилизационный пункт ВСУ, а в случае неявки экстрадируют. Об этом сообщается в публикации на сайте ведомства, к которой прикреплена фотография такой повестки.

«Управление по вопросам миграции информирует, что оно не является автором повесток на военную службу», — подчеркивается в заявлении миграционной службы.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организуют рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. Например, в конце декабря сотрудник военкомата в Харькове разбил стекло авто, чтобы вручить повестку. Такой подход нередко вызывает недовольство и противодействие среди украинцев.

Ранее украинец залил газовым баллончиком военкомов, не сумев дать взятку.

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