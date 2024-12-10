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В Польше заявили об усталости украинцев от войны и о стремительном продвижении ВС РФ

Косиняк-Камыш: украинцы устали от войны, а ВС РФ быстро захватывают территории

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Fot.Tedi/Newspix.Pl/Global Look Press

Украинцы начали испытывать усталость от войны, в то время как российские силы «удивительно быстро» захватывают новые территории. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Косиняк-Камыш, слова которого передает издание «Страна.ua».

«За короткий срок ситуация кардинально изменилась и ухудшилась. Русские значительно ускорили свои наступательные действия, отнимая у украинцев обширные территории, включая районы Курской области. Каждый день они продвигаются вперед. За последний месяц они захватили больше, чем за весь предыдущий год, что свидетельствует о неожиданной и крайне быстрой динамике», — отметил министр.

Косиняк-Камыш также подчеркнул, что на Украине ощущается «глубокая усталость от войны».

«Люди просто устали от этого — как мирные жители, так и военнослужащие на фронте. Все меньше людей готовы участвовать в мобилизации и поступать на службу», — добавил он. Кроме того, он согласился с мнением ведущего о том, что наблюдается рост количества дезертиров из армии.

Во вторник премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине могут начаться этой зимой. Он отметил, что у него запланирована серия переговоров, в частности, относительно ситуации на восточной границе Польши.

Ранее в Польше заявили о критической ситуации для ВСУ на поле боя.

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