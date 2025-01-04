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Появилось видео с признанием подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге

ФСБ показала видео с признанием подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге

Появились кадры оперативной видеосъемки, запечатлевшие признания задержанных молодых людей в подготовке теракта в Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ РФ РФ.

В ходе допроса один из задержанных подростков признался, что в августе 2024 года подписался в мессенджере Telegram на каналы, пропагандирующие ультраправые взгляды и призывающие к совершению противоправных действий.

«После чего прочитал в этих же каналах, что надо совершать действия против полиции. Работая курьером, заметил в одном из районов города полицейскую машину, припаркованную у автосервиса. Мы совершили поджог, я снимал видео поджога машины», – сказал один из задержанных подростков.

Под влиянием радикальных идей подросток решил изготовить взрывное устройство с целью совершения террористического акта. Он обратился за помощью к своему другу, в результате чего оба были задержаны.

Другой подросток пояснил, что его друг попросил его помочь в изготовлении таймера для самодельного взрывного устройства.

4 января стало известно о задержании четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. По информации ФСБ, речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Ранее в Подмосковье неизвестные подожгли две электрички.

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