Двое из планировавших теракт в Екатеринбурге причастны к другому преступлению

Следствие установило причастность двух из четырех задержанных в Екатеринбурге подростков к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД по Свердловской области. Об этом сообщает ТАСС.

Один из злоумышленников признался, что в августе прошлого года стал приверженцем неонацистских взглядов после подписки на соответствующие Telegram-каналы.

Вместе со своим сообщником он осуществил поджог полицейской машины, после чего приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства (СВУ) с целью его тестирования и последующего применения для теракта в людном месте.

4 января сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. По информации ведомства, речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации. Они планировали совершить теракт в месте массового пребывания людей. Для этого они собирались использовать самодельное взрывное устройство. У задержанных изъяли компоненты бомбы и средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению.

Ранее замначальника инспекции РЖД арестовали по делу о подготовке теракта.