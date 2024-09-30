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Мужчина представился бойцом ВСУ и сорвал вылет российского самолета

«РБК»: рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург задержали из-за угроз

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург задержали из-за угроз. Об этом пишет «РБК».

Самолет благополучно долетел до пункта назначения после осмотра багажа и пассажиров специалистами-кинологами. Рейс задержали на два часа.

Причиной для беспокойства стали заявления предположительно находящегося в состоянии алкогольного опьянения мужчины во время предполетного брифинга в гостинице.

По данным Telegram-канала SHOT, неизвестный подошел к пилоту самолета, представился сотрудником Вооруженных сил Украины и заявил, что воздушное судно заминировано, после чего скрылся.

До этого три российских самолета получили сигналы об угрозе уничтожения. Неизвестные на аварийной частоте на английском языке угрожали: «Вы приближаетесь к запретной территории, покиньте воздушное пространство или будете уничтожены».

Все самолеты совершили благополучную посадку на аэродромах назначения.

Ранее россиянам посоветовали не посещать провинцию в Египте из-за вспышки гастроэнтерита.

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