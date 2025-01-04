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В Мьянме объявили амнистию для нескольких тысяч заключенных

Власти Мьянмы амнистировали почти 6 тысяч заключенных в честь Дня независимости
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Военное правительство Мьянмы освободит около 6 тысяч заключенных в рамках массовой амнистии, посвященной 77-й годовщине независимости от Великобритании. Об этом сообщает The Guardian.

Глава военного правительства Мин Аунг Хлайнг объявил амнистию 5864 заключенным из Мьянмы, из них — 180 иностранцы, которые будут депортированы.

Кроме того, Мин Аунг Хлайнг заменил пожизненные сроки 144 заключенным на 15 лет тюрьмы. Всем остальным сроки заключения будут сокращены на одну шестую, за исключением тех, кто осужден по Закону о взрывчатых веществах, незаконных объединениях и борьбе с терроризмом.

В сентябре 2024 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился смягчить или отменить наказание для примерно 3 тыс. заключенных по случаю дня рождения пророка Мухаммада и его потомка, шиитского имама Садыка. Речь шла о 2887 человеках, которые были осуждены в общественных и революционных судах, судебной службой ВС или государственной службой исполнения наказаний.

Ранее журналистка попросила Путина о помиловании.

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