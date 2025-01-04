На Кубани и в Крыму собрали 86 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта

Сотрудники МЧС собрали 86 тысяч тонн грунта, загрязненного мазутом, на территории Кубани и Крыма. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В Керченском проливе было обследовано более 715 квадратных километров акватории, в результате чего собрано 25 тонн нефтеводяной смеси. В Крыму ведется очистка 15 километров береговой линии, включая участок в селе Яковенково, где недавно был обнаружен участок загрязнения протяженностью более 2 километров, а также новый участок, длиной более 4 километров, в районе природного заповедника «Опукский».

До этого в Крыму закончились работы по устранению разлива нефтепродуктов, возникшие после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сотрудники МЧС и волонтеры смогли за день очистить свыше 4 км берега, собрали и вывезли свыше 2 т загрязненного грунта и песка. В общей сложности за сутки им удалось обследовать 214 км береговой линии.

Ранее в Кубань выпустили 200 птиц, спасенных после разлива мазута в Керченском проливе.