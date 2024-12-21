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У берегов Керчи убраны пятна мазута

В Керчи на побережье убраны пятна мазута, возникшие после крушения танкеров
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МЧС Краснодарского края

Небольшие пятна мазута, появившиеся в результате крушения двух танкеров в Черном море, были удалены с береговой линии Керчи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«На побережье г. о. Керчь были обнаружены масляные пятна незначительных размеров, локально были ликвидированы. Всего на этом участке собрано более 700 кг нефтепродуктов», – уточнили в МЧС.

Там подчеркнули, что работы по ликвидации последствий продолжаются и в районе мыса Змеиный. В Керченский пролив вышел катер специального морского отряда ГУ МЧС России по Республике Крым для устранения нефтяных пятен.

До этого МЧС сообщило, что в Краснодарском крае было очищено от нефтепродуктов более 34 километров береговой линии.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек.

Ранее на побережье Керченского пролива во время уборки мазута нашли мину.

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