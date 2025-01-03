Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Байден посетит Новый Орлеан, где произошел теракт

Байден 6 января прибудет в Новый Орлеан, где в новогоднюю ночь произошел теракт
close
Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Президент США Джо Байден 6 января посетит Новый Орлеан (штат Луизиана), где в новогоднюю ночь произошел теракт, в результате которого пострадали десятки людей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден и первая леди США Джилл Байден планируют встретиться с семьями пострадавших, а также с представителями местных властей.

В новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу на пешеходной улице Бурбон-стрит в центре Нового Орлеана. Преступник начал стрелять по сотрудникам полиции и был ликвидирован ответным огнем. По последним данным, более 30 человек пострадали.

ТАСС отмечает, что исполнителем был гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. Во время теракта при нем был флаг террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Сегодня Байден рассказал, что исполнитель теракта в Новом Орлеане за несколько часов до атаки заложил в центре города две бомбы. Он уточнил, что у злоумышленника был с собой детонатор.

Ранее Маск призвал к реформе ФБР после наезда на толпу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами