Россиян предупредили о новом способе мошенничества с участием в «коллегии присяжных»

Мошенники придумали новый способ обмана, заключающийся в приглашении россиян для участие в якобы коллегии присяжных. Об этом РИА Новости рассказал руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский.

По словам эксперта, для реализации схемы мошенники «вызывают» граждан через мессенджеры или электронную почту в правоохранительные или налоговые органы в связи с подозрением в соучастии в мнимом преступлении. Также злоумышленники могут пригласить для участия в коллегии присяжных, уточнил юрист.

«При этом за неявку обещают наступление административной и уголовной ответственности. Для того, чтобы отказаться от этой обязанности, также предлагают нажать на ссылку в вызове для указания причин невозможности участия в коллегии присяжных», — сказал глава центра.

Хаминский добавил, что после перехода по ссылке мошенники могут получить доступ к паролям от различных приложений, включая банковские.

2 января в МВД заявили, что аферисты с целью взлома смартфонов начали просить устанавливать новые приложения якобы для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи к врачу. По данным ведомства, мошенники в ходе телефонного разговора представляются работниками управляющих компаний или медицинских учреждений, а затем предлагают собеседнику установить новое приложение.

Ранее в МВД раскрыли количество звонков мошенников жителям РФ.