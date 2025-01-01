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Якутск ждут аномальные морозы до –51 °С

В Якутске ожидается аномальное снижение температуры до -51 °С
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Roman Mikhailiuk/Shutterstock/FOTODOM

Синоптики в Якутии предупредили жителей и гостей города о понижении температуры до минус 51 °С. Более того, в регионе объявлено штормовое предупреждение, говорится в Telegram-канале Якутского УГМС.

«С 1 января по 4 января 2025 года в Якутске и окрестностях аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже нормы на 7 °С и более», — отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу на 2 января, температура воздуха в Якутске может упасть ночью до минус 51 °С.

Тем временем в Москве ушедший 2024 год ознаменовался беспрецедентно высокой средней температурой – 8,2 ℃. Это значение превышает все предыдущие рекорды за историю наблюдений в столице. Прежний рекорд, установленный в 2020 году, составлял 8℃. Аномально теплыми оказались все месяцы года, за исключением января и мая.

При этом Россия в 2025 году получит хороший урожай, а год будет без природных катаклизмов. В этом убежден Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол.

Ранее россиян предупредили о вызывающем коррозию влиянии мороза на смартфоны.

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