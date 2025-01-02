Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Марокко впервые за полвека выпал снег

В восьми провинциях Марокко впервые за полвека выпал снег

В Марокко впервые за 50 лет выпал снег. Об этом сообщает местный телеканал Maghreb Arabe Press.

Национальный метеорологический центр Марокко объясняет необычные погодные условия для пустынной местности значительным притоком холодного воздуха из Северной Европы.

Значительные снегопады накрыли несколько провинций страны на юге и юго-востоке: Азилаль, Бени-Меллаль, Ифране, Мидельт, Тарудант, Тингир, Варзазат и Аль-Хавз. Высота снежного покрова в некоторых районах достигла 35 – 40 сантиметров.

Местами в горных районах температура воздуха опустилась до -5 ℃.

По данным канала, многие местные марокканцы приехали в горный курорт Укаймден, расположенный в часе езды от Марракеша, чтобы покататься на лыжах, сноубордах и санках.

До этого сообщалось, что в Якутске ожидается аномальное снижение температуры до -51 °С. Такие холода будут в период с 1 января по 4 января.

Ранее москвичам рассказали о погоде в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами