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Маск поддержал идею новых выборов в парламент Великобритании

Маск: король Британии Карл III должен распустить парламент и назначить выборы
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David Swanson/Reuters

Американский бизнесмен Илон Маск согласился с пользователем социальной сети X, который заявил, что король Великобритании Карл III должен инициировать роспуск парламента страны и назначить всеобщие выборы.

Один из пользователей написал, что королю Карлу III следует сделать это «ради безопасности страны», пока «не стало слишком поздно».

«Да», — ответил Маск на публикацию пользователя.

До этого Маск заявил, что в Великобритании должны пройти новые выборы в парламент на фоне падения популярности правящей партии лейбористов в стране.

Издание The Times сообщало о подозрениях членов Консервативной партии, что Маск собирается проспонсировать правую партию Британии Reform UK на $100 млн.

В интервью телеканалу GB News ее лидер Найджел Фараж заявил, что не знаком с планами предпринимателя профинансировать его партию.

25 ноября Маск назвал Великобританию «тираническим полицейским государством».

Ранее сообщалось, что власти Британии не станут запрещать Маску финансировать правую партию Фаража.

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