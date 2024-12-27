Из бизнес-центра на юге Москвы эвакуировали людей из-за возгорания

Эвакуация людей из бизнес-центра «Нагатинский» была проведена на юге Москвы из-за возгорания. Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

«На улице Андропова, 22 на юге Москвы произошло возгорание в БЦ «Нагатинский». Проведена эвакуация. Пострадавших нет», — рассказал собеседник агентства.

Источник в экстренных службах добавил, что пострадавших в результате инцидента не было. Собеседник агентства также уточнил, что произошло короткое замыкание в светильнике, возгорание потушили до прибытия пожарных подразделений.

2 декабря в бизнес-центре «Флеш ланж» на Спартаковской площади в Москве загорелся офис. Сообщалось, что инцидент произошел из-за пауэрбанка. По данным журналистов, аксессуар поставили на зарядку в одном из кабинетов фирмы «Артфокс». В результате произошло короткое замыкание, за которым последовало возгорание. Сотрудники самостоятельно сумели ликвидировать очаг возгорания до прибытия специалистов.

Ранее на юге Москвы произошел крупный пожар в промзоне.