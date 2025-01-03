Джонсон сохранил пост спикера нижней палаты конгресса

Республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) был переизбран спикером палаты представителей в первом туре голосования конгресса США нового 119-го созыва. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что после напряженного первого тура голосования, когда трое республиканцев поддержали других кандидатов, 52-летний Майк Джонсон все же получил необходимые 218 голосов и был переизбран спикером палаты представителей 119-го созыва конгресса США. После непродолжительных кулуарных переговоров эти трое законодателей изменили свои голоса в пользу Джонсона, обеспечив ему победу.

При этом издание отмечает, что республиканцу предстоит столкнуться с серьезной проблемой в конгрессе из-за незначительного большинства его партии в палате представителей.

До этого аналитики отмечали, что если бы Джонсона не переизбрали, это могло бы негативно сказаться на позициях избранного президента Дональда Трампа, который публично поддержал кандидатуру однопартийца.

3 января начал работу новый состав конгресса США. Республиканская партия будет контролировать 119-й состав американского конгресса, у нее есть небольшой перевес и в палате представителей — 219 из 435 мандатов, и в сенате — 53 кресла из 100.

Ранее у конгресса США обнаружили подозрительный автомобиль.