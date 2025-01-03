Джонсон не будет переизбран спикером нижней палаты конгресса с первой попытки

Республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) не сможет переизбраться спикером палаты представителей в первом туре голосования конгресса США нового 119-го созыва. Такой прогноз дает ряд американских СМИ, в том числе CNN.

Для переизбрания Джонсон должен получить поддержку как минимум 218 законодателей. Однако несколько членов палаты представителей от Республиканской партии проголосовали за других своих однопартийцев, из-за чего у Джонсона после первого тура лишь 216 голосов. В то же время лидер демократического меньшинства Хаким Джеффрис (Нью-Йорк) получил 215 голосов.

Хотя официальные результаты первого тура еще не объявлены и существует вероятность изменения голосов в пользу Джонсона, второй тур голосования представляется неизбежным.

Аналитики отмечают, что затруднения Джонсона с переизбранием могут негативно повлиять на позиции избранного президента Дональда Трампа, который публично поддержал его кандидатуру.

Джонсон впервые занял пост спикера в октябре 2023 года после смещения Кевина Маккарти.

До этого Майк Джонсон назвал главной проблемой американцев высокую стоимость жизни, вслед за которой следуют миграционный кризис и слабость государства в мире.

Ранее Порошенко перепутал Майка Джонсона певцом Майклом Джексоном.