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В США заработал конгресс нового созыва

Конгресс США нового созыва начинает работу
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J. Scott Applewhite/AP

Конгресс США нового созыва, который был сформирован по итогам выборов в ноябре 2024 года, приступит к работе 3 января. Конгрессмены должны собраться на первое заседание в 20:00 по московскому времени, пишет CBS News.

Впервые с 2019 года за Республиканской партией большинство как в сенате, так и в палате представителей. В конгрессе прошлого, 118-го созыва, республиканцы контролировали палату представителей, а демократы — сенат.

Контроль над обеими палатами может помочь республиканцам воплотить в жизнь предвыборную программу Дональда Трампа, который одержал победу над противницей-демократом Камалой Харрис на президентских выборах. Инаугурация Трампа назначена на 20 января и должна пройти в Вашингтоне.

Одна из важнейших задач конгресса в первый день работы — избрание спикера палаты представителей. Сейчас на этом посту находится Майк Джонсон. Новоизбранный спикер приведет к присяге других членов палаты.

В конце декабря член палаты представителей конгресса США Майкл Лоулер заявил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис оставят после себя Дональду Трампу катастрофу во внешнеполитической сфере.

Ранее у конгресса США обнаружили подозрительный автомобиль.

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