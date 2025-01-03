Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Таможня предупредила о длинных очередях машин на границе Калининграда с Польшей

ФТС: на границе России и Польши выстроились длинные очереди машин
close
PBPaszportu/Twitter

В Калининградской области на российско-польском участке государственной границы зафиксировано скопление транспортных средств по направлению на выезд из России. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в своем Telegram-канале.

По словам ведомства, скопление около 30-40 легковых машин произошло из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска Мамоново-2.

При этом пост работает штатно, подчеркнули в ФТС, добавив, что для ускорения пересечения границы смену поста усилили вдвое. Кроме того, работают все полосы.

«На пункте пропуска находится еще 60 автомобилей, оформленных российскими таможенниками и пограничниками, но не принятых польской стороной», — сообщила таможня.

Накануне ФТС назвала в топ-10 самых крупных торговых партнеров России в январе-октябре прошлого года. В тройке лидеров оказались Китай (33,8%), Индия (8,8%) и Турция (8,3%). Далее идут Белоруссия, Казахстан, Южная Корея, Германия, Армения, Италия и Узбекистан.

Ранее российские и белорусские таможенники накрыли подпольное производство анаболиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами