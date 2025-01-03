Таможня предупредила о длинных очередях машин на границе Калининграда с Польшей

ФТС: на границе России и Польши выстроились длинные очереди машин

В Калининградской области на российско-польском участке государственной границы зафиксировано скопление транспортных средств по направлению на выезд из России. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в своем Telegram-канале.

По словам ведомства, скопление около 30-40 легковых машин произошло из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска Мамоново-2.

При этом пост работает штатно, подчеркнули в ФТС, добавив, что для ускорения пересечения границы смену поста усилили вдвое. Кроме того, работают все полосы.

«На пункте пропуска находится еще 60 автомобилей, оформленных российскими таможенниками и пограничниками, но не принятых польской стороной», — сообщила таможня.

Накануне ФТС назвала в топ-10 самых крупных торговых партнеров России в январе-октябре прошлого года. В тройке лидеров оказались Китай (33,8%), Индия (8,8%) и Турция (8,3%). Далее идут Белоруссия, Казахстан, Южная Корея, Германия, Армения, Италия и Узбекистан.

Ранее российские и белорусские таможенники накрыли подпольное производство анаболиков.