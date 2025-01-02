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Таможня назвала топ-10 крупнейших торговых партнеров РФ

ФТС перечислила 10 крупнейших торговых партнеров России
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Федеральная таможенная служба (ФТС) назвала страны, которые входят в топ-10 самых крупных торговых партнеров России в январе-октябре прошлого года, пишет РБК.

По данным ведомства, на первом месте с большим отрывом от остальных стран расположился Китай: на него приходится 33,8% российского товарооборота. На втором и третьем месте находятся Индия (8,8%) и Турция (8,3%). За ними следуют Белоруссия и Казахстан с показателями 7,1% и 4% соответственно. Во вторую пятерку попали Южная Корея (2,1%), Германия и Армения (по 1,8%), Италия (1,5%) и Узбекистан (1,4%).

Согласно подсчетам таможни, из $584 млрд товарооборота России на КНР приходится $197 млрд, на Индию — $51 млрд, на Турцию — $48 млрд, а на Белоруссию — $41 млрд. В публикации отмечается, что поставки РФ в Индию и Турцию за счет энергоносителей существенно превышают то, что из них экспортируется. В прошлом году тройка лидеров в перечне ФТС выглядела так же.

В ноябре стало известно, что Италия по итогам сентября стала главным торговым партнером России среди стран ЕС. До этого на протяжении полугода лидером была Германия.

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