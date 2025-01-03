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На Украине военкомы устроили массовую раздачу повесток у курорта Буковель

«Страна.ua»: на Украине военкомы массово раздавали повестки у курорта Буковель
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Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники военкомата устроили массовую раздачу повесток на автодороге в сторону популярного горнолыжного курорта Буковель в Ивано-Франковской области на западе Украины. Об этом сообщил очевидец, чьи слова приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Массовая раздача повесток [происходит] в сторону из Буковеля на Яремчу», – сказал очевидец на видео.

Действия военкомата привели к образованию пробок на трассе, на что жаловались отдыхающие на курорте.

До этого в украинских СМИ и социальных сетях публиковались видео, свидетельствующие о большом количестве туристов, в том числе мужчин призывного возраста, на курорте в новогодние праздники.

В конце декабря сообщалось, что в Харькове на северо-востоке Украины сотрудники ТЦК ради облав начали останавливать трамваи во время движения.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине сотрудники военкомата за 30 секунд мобилизовали молодого человека.

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