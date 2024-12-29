В Харькове начали останавливать трамваи, чтобы проверить у пассажиров военные билеты

В Харькове на северо-востоке Украины сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) начали останавливать трамваи во время движения. Видео такого инцидента опубликовала «Страна.ua».

Издание уточнило, что военкомы устраивают проверки, когда трамвай едет от одной остановки к другой.

С октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. В конце ноября «Страна.ua» писала, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. В декабре стало известно, что военкомы проводят в республике «такси-мобилизацию».

Ранее в Харьковской области военкомы и врачи договорились «зарабатывать» на уклонистах.