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На Украине сотрудники военкомата за 30 секунд мобилизовали молодого человека

«Страна.ua»: военкомы за 30 секунд мобилизовали жителя села в Одесской области

Сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) понадобилось не более 30 секунд, чтобы мобилизовать жителя одного из сел в Одесской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Публикация дополнена видео, снятым уличной камерой наблюдения. На записи видно, как по дороге между частными домами идет молодой человек. Вдруг к нему подъезжает машина и из нее выходят работник ТЦК и полицейский. После этого они сажают мужчину в автомобиль и увозят.

«Вся операция заняла меньше 30 секунд», — говорится в материале.

О дальнейшей судьбе мобилизованного жителя Одесской области пока ничего неизвестно.

До этого в Киевской области Украины сотрудник военного комиссариата разбил лобовое стекло легкового автомобиля, пытаясь мобилизовать находившегося за рулем мужчину. В полиции заявили, что гражданин отказался показывать свои документы представителю территориального центра комплектования и совершил на него наезд. После этого работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу машины, но водителю все равно удалось скрыться с места происшествия.

Ранее украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили поздравить жителей страны с Новым годом на фоне ТЦК.

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