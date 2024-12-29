Сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) понадобилось не более 30 секунд, чтобы мобилизовать жителя одного из сел в Одесской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Публикация дополнена видео, снятым уличной камерой наблюдения. На записи видно, как по дороге между частными домами идет молодой человек. Вдруг к нему подъезжает машина и из нее выходят работник ТЦК и полицейский. После этого они сажают мужчину в автомобиль и увозят.

«Вся операция заняла меньше 30 секунд», — говорится в материале.

О дальнейшей судьбе мобилизованного жителя Одесской области пока ничего неизвестно.

До этого в Киевской области Украины сотрудник военного комиссариата разбил лобовое стекло легкового автомобиля, пытаясь мобилизовать находившегося за рулем мужчину. В полиции заявили, что гражданин отказался показывать свои документы представителю территориального центра комплектования и совершил на него наезд. После этого работник ТЦК ударил кулаком по лобовому стеклу машины, но водителю все равно удалось скрыться с места происшествия.

Ранее украинскому лидеру Владимиру Зеленскому предложили поздравить жителей страны с Новым годом на фоне ТЦК.