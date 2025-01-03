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В Германии раскритиковали Маска за призывы голосовать за АдГ

Вице-канцлер Хабек призвал Маска убрать руки от германской демократии
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David Swanson/Reuters

Кандидат в канцлеры от немецких «Зеленых» и вице-канцлер Роберт Хабек резко осудил Илона Маска за его публичную поддержку крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Своим мнением немецкий политик поделился в интервью журналу Der Spiegel.

«Господин Маск, руки прочь от нашей демократии!» - заявил Хабек.

Он назвал сочетание огромного состояния Маска, его контроля над влиятельными медиаплатформами и технологиями искусственного интеллекта, а также игнорирование им общепринятых правил, прямой угрозой немецкой демократии.

Хабек выразил крайнее неодобрение высказываниям Маска, назвав их «отвратительными».

«Самый богатый человек в мире, который владеет одной из самых влиятельных платформ коммуникации, открыто поддерживает отчасти правоэкстремистскую партию. Мы не должны совершать ошибку, просто отмахиваясь от этого», - заявил Хабек.

31 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц в новогоднем обращении заявил, что будущее страны определяют ее граждане, а не «владельцы социальных сетей». Вероятно, он имел в виду американского предпринимателя Илона Маска, который в последнее время не раз публично высказывался в поддержку АдГ.

Ранее Маск объяснил, почему поддерживает ультраправую партию «Альтернатива для Германии».

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