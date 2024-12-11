Алтайское предприятие выясняет, почему гречку его производства запретили в Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в управлении по пищевой промышленности края.

«Производитель ведет работу со своими торговыми партнерами в Белоруссии по выяснению всех обстоятельств», — поделились в ведомстве.

Портал «Продукция и услуги Республики Беларусь» сообщил, что белорусский государственный комитет по стандартизации ввел запрет на ввоз и продажу в магазинах внутри страны гречневой быстроразваривающейся крупы производства российской компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Комитет принял решение из-за несоответствия этой гречки требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Как выяснилось при проверке, гречка компании «Вега-инжиниринг» «разварилась» за 29 минут при норме в 25 минут. Таким образом, производитель предоставил недостоверную информацию о наименовании продукта, что автоматически относит его к категории опасных, уточнили в комитете.

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