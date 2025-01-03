Солдаты Вооруженных сил Украины забрасывали подвалы с мирными жителями в курском приграничье гранатами. Об этом следователям сообщил беженец из села Плехово, которого цитирует РИА Новости.

«Зашли, по двору походили. Подходят к подвалу, мы в подвале были, подвал был открыт, они подходят к подвалу, одну гранату бросают, потом вторую <...> Дым вышел, а потом ВСУ с автомата постреляли, подожгли дом и ушли», — сообщил мужчина, который был очевидцем событий.

Его показания записали сотрудники Следственного комитета России.

До этого беженка Елена Николаенко, покинувшая Селидово после его освобождения, рассказала, что бойцы подразделений Вооруженных сил Украины грозили расстрелять половину населения, оставшегося в городе.

Она пояснила, что военнослужащие ВСУ плохо относились к жителям города, называя их «ждунами» из-за того, что многие жители Селидово отказывались уезжать в эвакуацию на Украину.

Ранее российские войска обратились к бойцам ВСУ из-за сброшенного под Работино флага.