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У побережья Севастополя убрали пятно мазута

Развожаев: у побережья Севастополя спасатели убрали пятно мазута

Небольшое пятно мазута, которое было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту, убрали спасатели. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, также на пляже Серебряный в Балаклаве обнаружены единичные мелкие пятна мазута, в водорослях и на камнях. Завтра пляж уберут сотрудники Севприроднадзора.

Губернатор отметил, что в государственном ветеринарном центре развернут пункт приема птиц. В пункт очистки за пятницу, 3 января, доставлено три птицы.

3 января Развожаев сообщил, что до Севастополя дошло мазутное пятно размером 1,5 на 1,5 метра. До этого в Крыму закончились работы по устранению разлива нефтепродуктов, возникшие после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года.

Ранее эколог Каваносян заявил, что пятно мазута в Черном море может сменить маршрут.

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