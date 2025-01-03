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У Севастополя обнаружили крупное мазутное пятно

Губернатор Развожаев: до Севастополя дошло мазутное пятно
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Телеграм-канал «РаZVожаев»

До Севастополя дошло мазутное пятно размером 1,5 на 1,5 метра. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Сергей Развожаев.

Пятно было обнаружено на входе в Балаклавскую бухту. В мазуте застряли несколько птиц, которым была оказана необходимая помощь. Сбором пятна займутся спасатели совместно с Севприроднадзором.

«Подчеркну: пока обнаружено буквально несколько птиц, если ситуация ухудшится, то мы развернем дополнительные пункты приема птиц и подключим волонтеров. Если вы нашли птицу и не знаете, что делать, то звоните на номер 112», — рассказал чиновник.

До этого в Крыму закончились работы по устранению разлива нефтепродуктов, возникшие после крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Сотрудники МЧС и волонтеры смогли за день очистить свыше 4 км берега, собрали и вывезли свыше 2 т загрязненного грунта и песка. В общей сложности за сутки им удалось обследовать 214 км береговой линии.

Ранее эколог Каваносян заявил, что пятно мазута в Черном море может сменить маршрут.

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