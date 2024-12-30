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Мошенники придумали новый способ выкрасть деньги

«Ведомости»: мошенники стали использовать мессенджеры для кражи денег
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Depositphotos

Телефонные аферисты начали использовать схему «взлома» мессенджеров, чтобы украсть деньги потерпевших. Об этом сообщил представитель одного из сотовых операторов в беседе с «Ведомостями».

В частности, мошенники звонили потенциальным жертвам через мессенджеры, включали функцию демонстрации экрана, показывали якобы взломанный аккаунт и предлагали помощь. И в процессе общения аферисты убеждали обманутого собеседника показать банковские приложения через демонстрацию экрана. Таким образом они фиксировали персональные данные, чтобы украсть сбережения со счета, пишет издание.

Также мошенники стали применять портал «Госуслуги». Чтобы получить код доступа к аккаунту из СМС, они звонят, представляясь медицинскими работниками или представителями госслужб.

Наиболее популярными схемами мошенников являются звонки под видом сотрудников сотовых операторов, налоговой, пенсионных фондов и МФЦ.

28 декабря сообщалось, что правительство России отменило возможность звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенничеством. Кабмин исключил лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, которая могла помогать мошенникам с помощью сети выходить на связь с гражданином, использующим стационарное или мобильное устройство.

Ранее эксперт рассказал о тяжелом психологическом состоянии жертв телефонных мошенников.

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