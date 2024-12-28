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Правительство запретило звонить россиянам через IP-телефонию

Кабмин запретил звонки с IP-телефонии на номера граждан для борьбы с мошенниками
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Depositphotos

Правительство России отменило возможность звонить через интернет на мобильные и стационарные телефоны для борьбы с мошенничеством. Об этом следует из указа, опубликованного на официальном сайте кабмина.

Подписанный документ исключил лицензию на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, которая могла помогать мошенникам с помощью сети выходить на связь с гражданином, использующим стационарное или мобильное устройство.

«Чаще всего такими технологиями пользовались мошенники, поскольку это позволяло подменять номера», — говорится в документе.

Постановление поможет ограничить данную мошенническую схему, поскольку будет исключено подключение сетей передачи данных к телефонной сети. В кабмине заверили, что это никак не скажется на пользователях.

До этого специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества сообщили, что в период новогодних праздников многие теряют бдительность, чем пользуются мошенники, желающие заполучить доступ к персональным данным и банковским аккаунтам россиян. По словам экспертов, одним из новых способов мошенничества являются дипфейки. Злоумышленники используют нейросети для создания реалистичных видеороликов с голосом и изображением конкретного человека, распространяя видео через социальные сети и мессенджеры, отправляя его друзьям и близким жертвы.

Ранее россиянам рассказали, как обезопасить себя от киберугроз в праздничные дни.

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