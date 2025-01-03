В тюрьме Франции освободили одного из заложников

Один из пяти заложников, удерживаемых заключенным во Франции, освобожден

Один из пяти заложников, удерживаемых заключенным в тюрьме города Арль на юге Франции, освобожден. Об этом сообщает BFMTV.

Отмечается, что речь идет о медицинском работнике.

«На данный момент освобожден один медработник», — сказано в сообщении.

Полиция и группы быстрого реагирования находятся на месте происшествия.

Днем в пятницу, 3 января, стало известно, что в тюрьме города Арль, расположенного на юге Франции, заключенный, вооруженный холодным оружием, взял в заложники нескольких сотрудников тюремной медицинской службы и надзирателя. Источники также утверждают, что у заключенного имеются проблемы с психикой.

Тюрьма в Арле, введенная в эксплуатацию в 1990-х годах, предназначена для содержания 159 заключенных. В настоящее время в ней отбывает наказание 137 человек.

Ранее в Турции страдающий галлюцинациями турист взял в заложники свою девушку.