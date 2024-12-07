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В Магнитогорске серийного насильника задержали спустя шесть лет благодаря ДНК-тесту

Житель Магнитогорска два года насиловал женщин и был пойман благодаря ДНК-тесту

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Челябинской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в серии нападений на женщин, личность маньяка установили с помощью ДНК-теста. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, 51-летний житель Магнитогорска с 2016 по 2018 годы врывался в квартиры женщин, грабил, насиловал их и скрывался с места преступления. Личность злоумышленника установили спустя шесть лет благодаря ДНК-тесту.

«Оказалось, что его генетический профиль совпадает с генетическим профилем обвиняемого по другому уголовному делу. То есть, они являются родственниками. Это позволило оперативникам выйти на след подозреваемого», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении подозреваемого возбуждено несколько уголовных дел, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Москве местный житель изнасиловал свою знакомую, а затем украл у нее 80 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, с ним провели следственные действия. Фигуранту предъявлено обвинение.

Ранее в Екатеринбурге мужчина изнасиловал знакомую и изрезал ей гениталии.

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