Нелегальный мигрант изнасиловал девушку в петербургской квартире

В Петербурге иностранца, незаконно пребывающего в России, заподозрили в изнасиловании 25-летней девушки. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По информации агентства, девушка обратилась в правоохранительные органы 1 января и сообщила, что ее изнасиловал неизвестный мужчина в квартире на Владимирском шоссе. По ее словам, злоумышленник воспользовался ее беспомощным состоянием.

Сотрудники полиции в тот же день установили подозреваемого и задержали его в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. Предварительно, им оказался 21-летний нелегальный мигрант. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее студент-мигрант затащил молодую саратовчанку в подвал и изнасиловал.