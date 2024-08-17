Названы возможные последствия землетрясения в Стамбуле

Министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мурат Курум заявил, что в случае землетрясения в Стамбуле могут обрушиться 600 тыс. домов с населением в 2,5 млн человек. Его слова приводит турецкое издание Dünya.

По данным турецкого министерства, в зоне риска находится около 20% домов в Стамбуле, которые не соответствуют сейсмическим требованиям безопасности — это примерно 1,5 млн домов. При этом 600 тыс. домов могут обрушиться в первые же минуты.

«Мы полностью осознаем серьезность этой ситуации и знаем, что эти здания необходимо срочно преобразовать», — подчеркнул министр.

В мэрии Стамбула при этом считают, что землетрясение магнитудой 7,5 может привести к обрушению от 90 тыс. домов и оставить без крова около 4,5 млн человек.

6 февраля на юго-востоке Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, подземные толчки привели к разрушениям и в соседних странах, в том числе в Сирии. Турецкие власти назвали землетрясения «катастрофой века». В результате были выведены из эксплуатации почти 820 тыс. домов.

Ранее член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоганр спрогнозировал подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря.