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Полковник полиции в отставке признался в убийстве журналиста спустя 20 лет

Полковник полиции в отставке Смирнов сознался в убийстве журналиста Максимова

Полковник МВД в отставке Михаил Смирнов признался в убийстве журналиста петербургского издания «Фонтанка» Максима Максимова, пропавшего без вести в июне 2004 года. Об этом пишет «Фонтанка».

Максимов писал о коррупции в правоохранительных органах, в том числе упоминал Смирнова в своих статьях. После того как репортер собрал сведения по очередному делу, связанному со взяткой таможенным органам, он пропал.

60-летнего Смирнова задержали в мае 2024 года. По данным 78.ru, полковник выполнял задания Леонида Колесникова — человека, известного в криминальном мире. Свою вину Смирнов признал лишь 18 декабря текущего года.

Согласно данным «Фонтанки», один из подельников Смирнова пригласил Максимова на встречу в доме на Фурштатской, 26, в Санкт-Петербурге. Там журналиста ждали Смирнов, оперативник Андрей Пятов и еще двое человек, известные следствию под фамилиями Меликсетов и Мещеров. Газета утверждает, что Смирнов задушил Максимова и увез его тело на служебном автомобиле.

По данным газеты «Аргументы и факты», Смирнов проходит и по другому громкому делу — ликвидации директора Балтийского судомеханического завода Игоря Малькина в июне 1998 года.

Ранее в МИД предрекли наказание для виновных в гибели российских журналистов.

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