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В Прикамье 10-месячный ребенок пострадал от взрыва пиротехники

В Пермском крае из-за взрыва пиротехники пострадал 10-месячный ребенок
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fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

В Пермском крае 10-месячный ребенок попал в больницу из-за взрыва пиротехнического изделия, сообщили в краевой прокуратуре.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 января в поселке Суксун из-за нарушения требований безопасности, допущенного взрослыми при использовании пиротехники. Младенец получил термический ожог и был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу.

Прокуратура Суксунского района начала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На днях 11-летняя девочка из Башкирии чуть не лишилась глаза из-за петарды. Медики провели ей операцию. Специалистам удалось сохранить девочке глаз. Врачи оценивают состояние ребенка как тяжелое. Зрение малолетней на данный момент невозможно оценить в связи с отеком тканей.

Ранее в Приморье подросток взорвал петарду на школьной дискотеке.

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