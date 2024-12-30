В Приморье подросток взорвал петарду на школьной дискотеке

В Приморском крае подросток взорвал петарду на дискотеке в здании школы

В городе Артеме Приморского края подросток взорвал петарду на дискотеке в здании школы №17. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

«Один из несовершеннолетних пронес и использовал в помещении пиротехническое изделие небольшой мощности», — говорится в сообщении.

В результате взрыва повреждения получил стеклопакет. Обошлось без пострадавших, уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку. Прокуратура держит ситуацию на контроле. Отдельное внимание ведомство уделит возмещению причиненного ущерба.

27 декабря сообщалось, что в России начались массовые рейды по магазинам пиротехники из-за многочисленных запусков фейерверков в отделениях банков и Многофункциональных центров. По данным Telegram-канала Baza, в разных регионах России полицейские пришли в десятки магазинов пиротехники, и почти везде были выявлены различные нарушения. У некоторых торговых точек не было лицензии или регистрации, а в других пиротехнику продавали детям.

Ранее петарда взорвалась в руке у подростка на фудкорте ТЦ в Нижнем Новгороде.