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Подозреваемый в наезде на толпу в Новом Орлеане собирал бомбы на дому

NYP: подозреваемый в наезде на толпу в Новом Орлеане собирал бомбы на дому
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Подозреваемый в наезде на толпу в Новом Орлеане Шамсуд-Дин Джаббар собирал у себя дома бомбы. Об этом пишет The New York Post.

«Террорист из Нового Орлеана Шамсуд-Дин Джаббар, вдохновленный ИГ (организация запрещена в России), оборудовал мастерскую для изготовления бомб в своем ветхом трейлере в Техасе», — говорится в материале.

В доме Джаббара обнаружили множество бутылок с химикатами и обширную палитру соединений, используемых при изготовлении самодельных взрывных устройств. Также при обыске в доме Джаббара было обнаружено большое количество исламской литературы радикального толка, содержащей призывы к насилию. При этом брат мужчины связал его поступок с радикализацией, а не с верой.

Инцидент произошел в среду около 3:15 утра в городе Новый Орлеан. Пикап белого цвета врезался в толпу людей на пересечении улиц Бурбон-стрит и Ибервиль.

По словам представителей правоохранительных органов, подозреваемый объехал все выставленные преграды и быстро поехал по улице, одновременно стреляя по прохожим на протяжении примерно трех кварталов.

После ДТП водитель вышел из машины и открыл огонь по людям.

Ранее Трамп назвал наезд машины на толпу в Новом Орлеане актом чистого зла.

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