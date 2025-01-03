В Барнауле разгромили нелегальный узел связи

Полиция ликвидировала нелегальную сеть из ста сим-боксов в Барнауле, которая использовалась телефонными мошенниками. Об этом сообщила официальная представительница МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Сим-боксы были установлены в съемных квартирах. Сим-карты использовались для приема сообщений с кодами активации учетных записей в социальных сетях и мессенджерах, которые использовались для реализации различных криминальных схем.

«В ходе обысков полицейские при поддержке Росгвардии обнаружили 111 сим-банков, 20 тыс. сим-карт российских и зарубежных сотовых операторов, компьютеры и средства связи. Оборудование изъято и направлено на экспертизу», — рассказала Волк.

До этого МВД сообщило о пресечении сети узлов связи для дистанционных мошенничеств из-за рубежа. Анонимный куратор, проживающий за пределами России, вербовал участников, передавал им сим-боксы (устройство для хранения и работы большого числа SIM-карт), которые меняли номера на российские, и давал рабочие указания.

Ранее барнаулец устроил дрифт с фейерверками и попал на видео.